A Eindhoven, dove nel 2008 aveva ottenuto il suo primo successo fuori dall'Italia, Federica Pellegrini scende in acqua per la sua ultima gara internazionale. Lo farà nei suoi 200 stile libero (il via alle ore 20) alla International Swimming League, la Champions del nuoto a squadre. Diretta su Sky Sport Action dalle 19. La Pellegrini chiuderà la sua carriera il 30 novembre, nei campionati Assoluti invernali di Riccione, che si disputeranno a porte chiuse