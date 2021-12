Federica Pellegrini e il presidente del Coni Malagò si tuffano insieme in piscina

La stadio del nuoto di Riccione ha visto per l’ultima volta in vasca in gare ufficiali Federica Pellegrini . La Divina del nuoto nazionale ha chiuso la sua straordinaria carriera conquistando il titolo italiano nei 200 stile libero . Grandi emozioni per l’icona del nuoto azzurro sia prima di scendere in vasca che poi nel saluto finale dopo l’ennesima vittoria della sua carriera fatta di oltre 50 titoli.

Malagò: "Immensa gratitudine per quello che ha dato al nuoto"

In tribuna, oltre alla sua famiglia anche vari personaggi dello sport come Alberto Tomba. Il più emozionato sicuramente era Giovanni Malagò, presidente del Coni ma anche per tanti anni del circolo Canottieri Aniene dove la Pellegrini è stata adottata. Da lui il tributo più importante: "Due sentimenti diversi si sovrappongono: il primo è quello di dirigente sportivo, c'è una gratitudine che non ha aggettivi o parole. Poi c'è la componente affettiva e umana. Non bisogna prenderlo come un momento triste, anche se capisco che per certi versi lo è per tutti. Però è il riconoscimento della sua grandezza". Infine un divertente fuori programma con la Pellegrini che ha invitato Malagò a un tuffo in piscina insieme a lei e il numero uno dello sport italiano non si è fatto pregare lanciandosi vestito in acqua...