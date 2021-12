22/26 ©LaPresse

GIVE ME FIVE! Nel 2020 lo scoppio della pandemia fa slittare inevitabilmente anche i Giochi. E l'anno successivo Federica non manca l'appuntamento con la sua quinta Olimpiade, a Riccione conquista il titolo italiano nei 200 stile che le vale il pass per Tokyo, commossa fino alle lacrime: "Non sono stati mesi semplici, piango per l'emozione".