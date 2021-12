Champions: la Pro Recco batte l'OSC Budapest 14-8

In Champions League la Pro Recco non smette di vincere. I campioni d'Europa in carica hanno battuto l’OSC Budapest 14-8 restando così al comando a punteggio pieno nel Gruppo B. Lunedì l'impegno, sempre in Ungheria, contro lo Szolnok: in palio la Supercoppa Europea. E sempre la prossima settimana ancora Champions con la sesta giornata: martedì 21 dicembre Brescia sfida l'Olympiacos, primatista del Gruppo A, mentre la Pro Recco se la vedrà contro l'Hannover mercoledì 22.

Quinta vittoria consecutiva per la Pro Recco, che batte fuori casa l’OSC Budapest: 14-8 il risultato finale per la squadra campione d’Europa. Partita mai in discussione, aperta e controllata con grande decisione dalla formazione italiana: valori tecnici e di ritmo troppo diversi. Parziali di 5-2, 1-1, 4-3 e 4-2 per la Pro Recco (miglior marcatore Ivovic, autore di tre reti) che si conferma al comando del girone B a punteggio pieno con 15 punti (Marsiglia e Jug Dubrovnik inseguono con 12 punti).

La Pro Recco resterà nei prossimi giorni in Ungheria per preparare la finale di Supercoppa Europea che la vedrà in acqua lunedì contro lo Szolnok.

La Champions League tornerà la settimana prossima con la sesta giornata: martedì 21 dicembre Brescia (2a in classifica con 11 punti) ospiterà l'Olympiacos, che guida il Gruppo A con 13 punti, mentre mercoledì 22 dicembre la Pro Recco sarà impegnata fuori casa contro l'Hannover.