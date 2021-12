Mondiale vasca corta, argento Martinenghi e Pilato

Nicolò Martinenghi nei 100 rana dopo il bronzo olimpico a Tokyo e il titolo europeo di Kazan, chiude questo magico 2021 da vicecampione del mondo. Conquista un magnifico secondo posto in una gara di un elevatissimo livello tecnico, con quattro nuotatori in grado di avvicinare il record del mondo. Oro per il primatista iridato Shymanovich, che centra il record dei campionati in 55”70. Il bielorusso si prende la rivincita nei confronti dell’azzurro, che lo aveva battuto all’Europeo. Ma Martinenghi gli mette ancora una volta paura, nuotando una gara in rimonta e con consapevolezza dei propri mezzi per poter essere sempre protagonista con grande continuità. Nonostante una condizione fisica non eccelsa come a Kazan, il 21enne allenato da Marco Pedoia arriva a 17 centesimi dal suo primato italiano, a un decimo dall’oro, chiude in 55’’80 e si mette alle spalle Fink e Kamminga dimostrando una rabbia agonistica da grande campione. Voleva il podio Nicolò, e l’ha cercato con forza, ottenendolo dalla corsia due. La stessa in cui sempre nella rana ha conquistato un argento anche Benedetta Pilato. La sedicenne azzurra ha vissuto un 2021 decisamente più travagliato rispetto a quello di Nicolò. Dopo l’acuto all’Europeo in lunga con il record mondiale assoluto nei 50 rana, è arrivata la squalifica olimpica e tanta fatica. Ma questa medaglia se la prende con cuore e con la grinta, arriva a sfiorare l’oro di appena sedici centesimi. Con il suo primato europeo in corta sarebbe stata nettamente prima, ma Benedetta torna a sorridere. E bissa il secondo posto mondiale dopo quello con cui si affacciò alla ribalta ad appena 14 anni a Budapest nella manifestazione iridata di vasca lunga.