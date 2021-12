I mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi si concludono per l'Italia con altre tre medaglie. Oro per Alessandro Miressi nei 100 stile libero con una splendida rimonta ai danni dell'americano Held e del canadese Edwards. Primo posto anche per la staffetta azzurra nella 4x50 mista. Argento per Nicolò Martinenghi nei 50 metri rana. Quarto posto per Gregorio Paltrinieri nei 1500 metri stile libero. L'Italia ha conquistato 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi

Ancora un trionfo per l'Italia in un'edizione da record dei campionati mondiali di nuoto in vasca corta che si concludono ad Abu Dhabi. Nei 100 stile libero Alessandro Miressi ha battuto tutti i rivali con il tempo di 45"57 rimontando nel finale l'americano Held 45"63 e il canadese Edwards 45"82. La staffetta azzurra ha

vinto la medaglia d'oro nella nella 4x100 mista con Martinenghi, Rivolta, Miressi e Mora con il tempo di 3'19"76. Nei 50 metri rana Nicolò Martinenghi ha chiuso per soli due centesimi alle spalle dell'americano Fink col tempo di 25"55 vincendo l'argento. 4 ori, 5 argenti e 6 bronzi per la spedizione italiana.

Delusione per Paltrinieri nei 1500 stile libero

La giornata si è aperta con la delusione nei 1500 stile libero per Gregorio Paltrinieri in una gara dominata dal tedesco Wellbrock che ha vinto facendo registrare il nuovo record del mondo con 14’06″88. Argento per il tunisino Hafnaoui in 14’10″94, record africano, terzo posto per l’ucraino Romanchuk in 14’11″47, quarto uno spento Paltrinieri in 14’21″00, quinto l'altro azzurro Acerenza in 14’24″31