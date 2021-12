Pallanuoto, Champions: Brescia e Pro Recco su Sky

Su Sky appuntamento con la pallanuoto e con i match della LEN Champions League 2021/2022. Su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco , detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo B, e l’ AN Brescia , campione d’Italia, inserita nel Gruppo A. Tra martedì 21, e mercoledì 22 dicembre si giocano le partite della sesta giornata della Regular Season.

La prima delle due italiane a scendere in acqua sarà l’AN Brescia, in trasferta in Grecia in casa dell’Olympiacos Pireo, con match in diretta alle ore 20.30 su Sky Sport Action. Proprio i greci comandano con 13 punti il gruppo dei campioni d’Italia, attualmente secondi, staccati di due lunghezze dalla capolista. Mercoledì sarà la volta, invece, della Pro Recco, anch’essa fuori casa, più precisamente in Germania contro l’Hannover. Incontro in diretta su Sky Sport Arena a partire dalle ore 19. I campioni d’Europa guidano il gruppo B da soli con 15 punti, tedeschi quinti con 5.

Entrambi gli incontri con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento di Leonardo Binchi.