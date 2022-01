Nel 2021 ha dato l'addio alla carriera agonistica nel nuoto ma Federica Pellegrini non poteva non iniziare il nuovo anno con la sua grande passione: un tuffo nel mare di Sabaudia, tra le acque del Circeo. Con lei il futuro marito Matteo Giunta e i loro bulldog. Nonostante le temperature invernali, la Pellegrini non ha resistito al richiamo dell'acqua. "Il bagno ci sta... (e i miei urletti insopportabili)" le parole che accompagnano foto e video del tuffo di Capodanno.

