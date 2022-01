Champions, Brescia e Pro Recco in vasca su Sky

Su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi della Len Champions League, la Pro Recco, detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo B, e l’AN Brescia, campione d’Italia, inserita nel Gruppo A. Tra martedì 11, e mercoledì 12 gennaio si giocano le partite della settima giornata della Regular Season, che vedrà la sfida incrociata Italia e Croazia. La prima delle due italiane a scendere in acqua sarà l’AN Brescia, che ospiterà lo Jadran Spalato, con match in diretta alle ore 20.30 su Sky Sport Action. I bresciani guidano il loro gruppo con 14 punti, mentre i croati occupano la sesta posizione a quota 6. Mercoledì sarà la volta, invece, della Pro Recco, che in Croazia affronterà lo Jug Adriatic Dobrovnik. Incontro in diretta su Sky Sport Uno a partire dalle ore 19. I campioni d’Europa guidano il gruppo B da soli con 18 punti, croati terzi con 12. Entrambi gli incontri con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Leonardo Binchi.