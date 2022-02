Champions pallanuoto, Pro Recco e Brescia su Sky

Appuntamento live su Sky e in streaming su NOW: stasera Pro Recco-OSC Budapest alle 21 su Sky Sport Arena. Domani in acqua AN Brescia-VK Novi Beograd alle 20.30 su Sky Sport Action

Su Sky appuntamento con la pallanuoto e con i match della LEN Champions League 2021/2022. Su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco , detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo B, e l’ AN Brescia , campione d’Italia, inserita nel Gruppo A. Tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio , si giocano le partite della decima giornata della Regular Season.

Stasera la Pro Recco ospita l'OSC alla piscina della Bocconi

Delle due italiane la prima a scendere in acqua sarà oggi la Pro Recco, che anche questo turno lo giocherà in casa, non a Recco, ma a Milano, per l’ultimo impegno milanese dei liguri nella piscina dell’Aquamore Sport Center dell’Università Bocconi. Ospiti gli ungheresi dell’OSC. Incontro in diretta su Sky Sport Arena alle ore 21. In classifica, Pro Recco in vetta con 24 punti, insieme ai francesi del Marsiglia, OSC al quarto posto con 13.

Mercoledì Brescia contro i serbi del VK Novi Beograd

AN Brescia in acqua mercoledì 23 febbraio, quando affronterà in casa i serbi del VK Novi Beograd, con match in diretta alle ore 20.30 su Sky Sport Action. I bresciani guidano da soli il loro gruppo con 23 punti, proprio davanti ai serbi, secondi a quota 17. Entrambi gli incontri con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento di Leonardo Binchi.