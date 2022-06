Addio al nubilato a sorpresa per Federica Pellegrini, che sposerà il suo ex allenatore Matteo Giunta alla fine di agosto. La 'Divina' è stata prelevata nel cuore della notte dalle amiche (tutte sportive) per una super vacanza a Formentera, iniziata alla grande: balli in spiaggia e una lunghissima notte per le ragazze, con la campionessa veneziana scatenata sulle note della 'Macarena' e 'Freed from desire'