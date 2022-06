Martinenghi-bis: argento nei 50 rana

L'azzurro ha chiuso a soli tre millesimi dal vincitore, lo statunitense Nic Fink. Per il lombardo è la seconda medaglia della manifestazione dopo l'oro nei 100 rana. Paltrinieri non va oltre il quarto posto nei 1500 stile, settimo Razzetti nei 200 farfalla SINCRO: BRONZO PER L'ITALIA NEL TECNICO A SQUADRE Condividi

È ancora podio per Nicolò Martinenghi ai mondiali di nuoto in corso a Budapest. Dopo la medaglia d'oro nei 100 rana, l'azzurro ha conquistato la medaglia d'argento nei 50 metri rana con il crono di 26.48. Solo tre millesimi hanno separato il nuotatore lombardo dal vincitore, lo statunitense Nic Fink (26.45). Completa il podio un altro americano, Michael Andrews; quinto posto, invece, per il 18enne Simone Cerasuolo, all'esordio in un mondiale.

1500 stile libero: Paltrinieri chiude 4° leggi anche Sincro, bronzo nel programma tecnico a squadre Sfuma la medaglia per Gregorio Paltrinieri negli 800 metri stile libero. L'emiliano, campione del mondo in carica nella distanza, ha chiuso la gara al quarto posto con il tempo di 7:41.19, a 1.83 secondi dal vincitore, lo statunitense Bobby Finke (7:39.36). Completano il podio il tedesco Florian Wellbrock (7:39.63) e l'ucraino Mykhailo Romanchuk (7:40.05). Sesto posto, invece, per l'altro azzurro in gara, Gabriele Detti. Lontano dal podio anche Alberto Razzetti nei 200 farfalla, vinti dall'ungherese Kristof Milak con il nuovo record del mondo in 1:50.34.