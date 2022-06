Oro e record del mondo per Ceccon nei 100 dorso

Prima dell'inmpresa ai Mondiali di Budapest, Thomas Ceccon aveva un personale di 52"30, si tratta inoltre del primo record del mondo realizzato alla rassegna ungherese. Per il giovane atleta azzurro c'è anche la soddisfazione di essere il secondo italiano a firmare un record individuale in vasca lunga. L'unico precedente era di Giorgio Lamberti nei 200 stile, mentre non ci sono mai riusciti big come Massimiliano Rosolino, Domenico Fioravanti, Filippo Magnini e Gregorio Paltrinieri.

La gioia di Ceccon: "Devo ancora realizzare"

"Non so, devo ancora realizzare, 51''60 è tanta roba, non lo volevo dire ieri ma mi sentivo bene". Queste le parole di Thomas Ceccon poco dopo l'oro conquistato ai Mondiali di nuoto a Budapest. "Oggi non mi aspettavo questo tempo - aggiunge l'azzurro - il record del mondo l'hanno fatto in quattro credo in Italia, è tanta roba per uno sportivo. Mi sentivo bene, e sapevo che potevo andare forte. Non dico che sentivo di vincere, ma oggi non avevo rivali. Mancavano i russi e sarebbe stata una sfida aggiunta, l'obiettivo è ancora più in alto".