Momenti di grande preoccupazione ai Mondiali di nuoto di Budapest, per fortuna con lieto fine: Anita Alvarez, 25enne statunitense, ha perso i sensi in acqua alla fine del suo esercizio di nuoto sincronizzato ed è finita a fondo vasca per una decina di secondi. La sua allenatrice si è subito tuffata per portarla in salvo e consegnarla ai sanitari presenti a bordo vasca. La ragazza, probabilmente svenuta a causa del caldo e dello stress, adesso sta bene

MALORE PER ANITA ALVAREZ: IL RACCONTO DEL NOSTRO INVIATO. VIDEO