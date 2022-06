Staffetta d'oro: 1° posto nella 4x100 mista uomini

Medaglia d'oro per il quartetto formato da Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi che ha chiuso con il tempo di 3'27''51 davanti agli Stati Uniti e la Gran Bretagna. L'Italia non era mai salita sul podio in una staffetta mista ai Mondiali

Medaglia storica

È una storica medaglia d'oro quella conquistata dai quattro azzurri. In diciannove edizioni dei mondiali di nuoto, infatti, l'Italia non era mai salita sul podio mondiale in una staffetta mista. La ciliegina sulla torta per chiudere nel migliore la settimana dedicata al nuoto in vasca e proiettarsi agli Europei di Roma, in programma dall'11 al 21 agosto e in diretta su Sky Sport.