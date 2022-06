Paltrinieri show: oro 1500 sl e record europeo

Da Budapest a Budapest. Cinque anni dopo l'oro mondiale nella capitale ungherese, Gregorio Paltrinieri è tornato il re dei 1500 stile libero. Stessa vasca e stesso risultato per il 27enne emiliano che ha chiuso la gara con il nuovo record europeo (14'32''80) davanti allo statunitense Bobby Finke e il tedesco Florian Wellbrock. L'oro sa di riscatto per Paltrinieri dopo la delusione per il quarto posto negli 800 stile. Un risultato cancellato con una prestazione maiuscola visto che l'azzurro ha condotto la gara sin dalle prime bracciate, nuotando per lunghi tratti davanti al record del mondo di Sun Yang. Per Paltrinieri si tratta della nona medaglia ai mondiali, la quarta d'oro.