Mondiali nuoto, oro a Verani nella 25 km di fondo

Altra gioia e altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Dario Verani ha infatti conquistato l'oro nelle acque di Lupa Lake nella 25 chilometri . L'azzurro ha bruciato, dopo una maratona di oltre 5 ore, con una grande volata il francese Axel Reymond mentre il bronzo è andato all'ungherese Galicz, settimo Matteo Furlan. Sesta medaglia italiana che arriva dal fondo e si tratta del terzo italiano della storia ad essersi laureato campione del mondo del nuoto in acque libere. In precedenza c'erano riusciti Valerio Cleri nel 2009 a Roma e Simone Ruffini nel 2015 a Kazan.

Verani: "Vittoria che è come una liberazione"

Grande gioia per Verani al traguardo:"I risultati tardavano ad arrivare e ora dentro di me ho un senso di leggerezza. E' come una liberazione, mi sento cento volte più leggero". L'azzurro ha chiuso la sua gara in 5h02'21''50, con un solo secondo di vantaggio sul francese Reymond. Più staccato, a 13 secondi, l'ungherese Galicz, che ha conquistato il bronzo. In gara c'era anche un altro azzurro, Matteo Furlan, che si è classificato sesto, con un ritardo di mezzo minuto dal compagno di squadra