Setterosa, niente bronzo: finalina all'Olanda 7-5

Sfuma anche la medaglia di bronzo per le azzurre, sconfitte 7-5 dalla nazionale olandese nella finalina valevole per il terzo gradino del podio. Il ct Carlo Silipo: "Fa male ma non ci dobbiamo perdere d'animo, ora testa all'Europeo di Spalato"

Il Setterosa perde la finalina per la medaglia di bronzo contro l'Olanda. Le azzurre, sconfitte 7-5, chiudono dunque la rassegna iridata al quarto posto. Le Azzurre hanno sprecato troppe chance, dopo due primi tempi giocati a buon livello. Così il ct Carlo Silipo: "E' difficile trovare aspetti positivi quando perdi una medaglia. Dobbiamo vivere con questa rabbia. Fa male, avrei voluto che le ragazze portassero a casa un buon risultato, ma ora non ci dobbiamo perdere d'animo". Anche perché tra qualche settimana c'e' l'Europeo di Spalato, in Croazia. "La cosa bella è che lo sport ti dà sempre un'altra chance", ha aggiunto Silipo. Delusione anche nelle parole della capitana Valeria Barbieri: "Samo entrate bene, poi improvvisamene siamo diventate poco ciniche e con una squadra come l'Olanda non puoi permetterti questi errori".