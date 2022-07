Mondiali, Settebello in finale: battuta la Grecia

C'è la certezza di un'altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto a Budapest. Questa arriverà dalla pallanuoto visto che il Settebello ha centrato la qualificazione alla finalissima per l'oro. Gli azzurri di Sandro Campagna hanno battuto in semifinale la Grecia, vicecampioni olimpici in carica: 11-10 il risultato finale al termine di un incontro molto equilibrato. L'Italia ha indirizzato l'incontro nel primo quarto, chiuso in vantaggio 4-2. Determinanti le parate di Marco Del Lungo, eletto MVP del match.