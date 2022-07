La tragedia della Marmolada (il 4 luglio un enorme seracco di ghiaccio si è distaccato nei pressi di Punta Rocca) ha colpito anche la famiglia di Ettore Miotti, atleta della società Team Veneto. La FIN ha espresso tutto il suo cordoglio con una nota: "La Federazione Italiana Nuoto si stringe al giovane Ettore Miotti, 16 anni, atleta agonista della società Team Veneto, e alla sorella Karen, 24 anni, che hanno perso il padre Davide, esperto scalatore e guida alpina, vittima della tragedia della Marmolada. Purtroppo la mamma Erica figura tra i dispersi. Il presidente Paolo Barelli, e l'intero movimento natatorio, pregano affinché i soccorsi ritrovino anche la signora Erica in vita e possa ricongiungersi ai figli".

La vicinanza di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è rimasta profondamente colpita da questa tragedia. La Divina, sulle stories di Instagram, ha ricondiviso il post pubblicato dal Team Veneto. "Tutta la grande Famiglia del Team Veneto, atleti, tecnici, dirigenti e genitori vuole stringersi attorno al nostro Ettore in questo momento durissimo è difficilissimo! Noi siamo tutti qua con te. Sii forte come sai fare in acqua".