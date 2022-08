Europei di nuoto: calendario e orari delle gare

Al via giovedì gli Europei di nuoto di Roma. Fino al 21 agosto, circa 1500 atleti si sfideranno a colpi di bracciate, tuffi e acrobazie nella suggestiva cornice della Capitale d'Italia. Ecco calendario e orari delle gare per non perdersi nemmeno un momento della competizione, che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport

EUROPEI DI NUOTO SU SKY: GUIDA TV