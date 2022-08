Italia argento nel tecnico a squadre. Oro Ucraina

Arriva dal nuoto sincronizzato la prima medaglia dell'Italia agli Europei di Roma. È un argento , conquistato dalle ragazze nel tecnico a squadre che hanno chiuso al secondo posto alle spalle dell' Ucraina . Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, che hanno gareggiato sulle note di "We Can Be Superheroes", hanno totalizzato 90.3772 punti , a 2.1334 dalla nazionale ucraina che, negli ultimi mesi, è stata ospitata ad Ostia dalla Federnuoto. Completa il podio la Francia con 88.0093 punti.

La dt Giallombardo: "Obiettivo medaglia in tutte le gare"

leggi anche

Il nuoto torna a Roma: ricordi chi c'era nel 2009?

Una medaglia attesa da parte delle azzurre, il modo migliore per iniziare la rassegna: "Siamo molto felici di iniziare con una medaglia - spiega Patrizia Giallombardo, dt della Nazionale di nuoto sincronizzato, a Sky - Hanno nuotato bene, qualche piccola imprecisione, ma siamo contenti perché hanno nuotato con grinta ed energia". La dt Giallombardo fissa anche l'obiettivo dell'Italia nella disciplina: "Sono molto scaramantica, non mi piace fare previsioni. Vogliamo andare al podio in tutte le gare e centrare l'oro, metallo che ci manca in questo contesto".