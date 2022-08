Seconda giornata degli Europei di nuoto a Roma. Ben sei finali in serata, mentre nell'artistico le ragazze cercheranno altre soddisfazioni nell'highlight. In vasca in mattinata anche Paltrinieri negli 800 sl e Pilato nei 100 rana. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

IL PROGRAMMA DI OGGI