Giorgio Minisini conquista il secondo oro della spedizione azzurra a Roma 2022, il primo nell'artistico. L'azzurro vince la finale del solo tecnico maschile. Argento per lo spagnolo Diaz Del Rio e bronzo per il serbo Martinovic. Europei in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

