Europei di nuoto, il programma delle gare di oggi

Proseguono al Foro Italico di Roma le gare degli Europei: in vasca oggi anche l'artistico, che nel pomeriggio assegna tre ori. Ben sei le finali nel nuoto, in programma dalle ore 18 in avanti. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'11 al 21 agosto

EUROPEI NUOTO SU SKY, LA GUIDA TV