la curiosità

La Federnuoto lancia un gioco che promette di farcene vedere delle belle, durante gli Europei di nuoto di Roma. Coinvolti tutti gli Azzurri, che possono essere 'acquistati' dai tifosi e prendono punti grazie alle loro prestazioni fuori dalla vasca: 30 punti se un atleta indossa i braccioli, 20 per un saluto al Papa, 15 per chi fa spiderman... COS'E' IL FANTAEUROPEO. VIDEO - LA QUARTA GIORNATA LIVE

Ricordate il FantaSanremo? Sulla scia del successo di quel gioco, che coinvolse il pubblico ma anche tanti dei cantanti in gara (che arrivarono a fare o dire stranezze sul palco, pur di guadagnare punti), la Federnuoto ha ideato e lanciato qualcosa di simile in occasione degli Europei di nuoto di Roma. Il meccanismo è lo stesso, e se si dovesse ripetere anche l’exploit siamo certi che ne vedremo delle belle in vasca (e fuori), nei prossimi giorni