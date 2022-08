roma 2022

Italia protagonista anche nella quinta giornata della rassegna continentale a Roma. Arriva un bronzo per Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tecnico femminile, poi l'oro di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel duo misto tecnico e quello dei tuffi nel Team event. Ci sono anche due argenti, conquistati dalle ragazze del nuoto artistico nel libero a squadre e da Martina Carraro nei 200 rana. Ecco tutte le 30 medaglie azzurre al Foro Italico. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW