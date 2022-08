Arriva un’altra medaglia d’oro per la coppia mista italiana formata da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. Dopo aver vinto il Duo libero, i due azzurri trionfano anche nel tecnico con il punteggio di 89.3679 davanti alla coppia spagnola (83.7648) e a quella slovacca (75.5914). Per Minisini si tratta della quarta medaglia d’oro in questa competizione, la seconda con Lucrezia Ruggiero. Poco prima, un’altra bella medaglia per l’Italia con Linda Cerruti e Costanza Ferro bronzo nel Duo tecnico femminile. Ed è anche grazie alle medaglie dell’artistico che gli azzurri dominano il medagliere di Roma 2022.