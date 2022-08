Infinito Ceccon: oro anche nei 100 dorso

Quinta medaglia in questi Europei per il 21enne di Thiene che vince la gara dei 100 dorso con il crono di 52''21 davanti al greco Christou e il francese Ndoye Brouard. Nella storia della rassegna continentale, l'Italia non aveva mai vinto questa gara prima di oggi

Per la prima volta in 36 edizioni, l'Italia ha vinto la gara i 100 dorso agli Europei di nuoto. Merito di un infinito Thomas Ceccon che al Foro Italico di Roma ha conquistato la medaglia d'oro, bissando il successo Mondiale dello scorso giugno. Il 21enne di Thiene ha disputato una gara meravigliosa, chiudendo con il crono di 52''21 davanti al greco Christou e il francese Ndoye Brouard. Per Ceccon si tratta della quinta medaglia in questi Europei, la terza d'oro dopo la 4x100 stile libero e i 50 farfalla.