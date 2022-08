Inizia la nona giornata di gara agli Europei di nuoto in corso a Roma. Terminate le gare di nuoto in corsia e rinviata la 10km in acque libere a causa del vento e del mare mosso a Ostia, sarà un venerdì interamente dedicato ai tuffi da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

IL PROGRAMMA DI OGGI