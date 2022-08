Nuoto

Italia nettamente in testa al medagliere anche nella sesta giornata degli Europei di Roma: dieci medaglie conquistate dagli azzurri tra il nuoto e i tuffi. Ecco la classifica della manifestazione, che fino al 21 agosto è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LE MEDAGLIE DELL'ITALIA - LA SETTIMA GIORNATA LIVE