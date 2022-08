Europei, il programma di mercoledì 17 agosto

Ultimo giorno di gare nel nuoto con nove finali e la possibilità per l'Italia di superare quota 30 medaglie in vasca: riflettori puntati su Ceccon, Pilato e non solo. Nei tuffi in programma la piattaforma femminile da 10 metri e il sincro misto dal trampolino da tre metri. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'11 al 21 agosto

LE MEDAGLIE DELL'ITALIA - IL MEDAGLIERE COMPLETO