Nel programma degli Europei entrano i tuffi dalle grandi altezze. Nei campi 1 e 2 del Foro Italico è stata creata una piscina rialzata profonda 6 metri e una torre alta 30 metri, come un palazzo di 9 piani. Le donne si tufferanno da 20 metri, gli uomini da 27. Le medaglie saranno assegnate al termine di quattro serie di tuffi. Con Federica Frola e Tommaso Rinaldi vi portiamo in cima alla torre: il via alle gare alle 18 in diretta su Sky e in streaming su NOW

