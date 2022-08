Europei di nuoto, il programma delle gare di oggi

Dopo l'ulteriore rinvio delle gare di nuoto in acque libere, anche il nono giorno di gare a Roma è dedicato ai tuffi: in programma le finali del sincro piattaforma uomini e quella del trampolino 3m donne, oltre alla seconda sessione e alla premiazione dei tuffi dalle grandi altezze. Gli Europei di nuoto sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 21 agosto

Nona giornata degli Europei di nuoto, in programma fino al 21 agosto al Foro Italico di Roma. Ecco le gare di oggi, gli orari e la guida tv per non perdersi nulla su Sky.

Il programma di oggi dei tuffi

ELIMINATORIE

ore 10, Trampolino 3m donne (Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini)

FINALI

ore 15:30, sincro piattaforma uomini (Andreas Sargent Larsen e Eduard Timbretti Gugiu)

ore 16:45, trampolino 3m donne (ev Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini)

Il programma dei tuffi dalle grandi altezze

ore 18 - sessione 2 e premiazione – 20m donne (Elisa Cosetti, Veronica Papa)

ore 18 - sessione 2 e premiazione - 27m uomini (Andrea Barnabà, Davide Beraldi, Alessandro De Rose)

