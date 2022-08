Chiara Pellacani è uno dei volti più vincenti di questo Europeo 2022 per l'Italia. La tuffatrice romana, che compirà 20 anni solo il prossimo 12 settembre, ha vinto la medaglia d'oro nella gara di tuffi dal trampolino 3 metri. Si tratta della seconda vittoria per lei dopo quella del team event e della quinta medaglia assoluta nella rassegna dopo l'argento con Elena Bertocchi nel sincro donne 3 metri e i bronzi nell'individuale da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri con Matteo Santoro. L'azzurra non si è mai fermata dall'inizio della programmazione dei tuffi in questo Europeo, ma la stanchezza non la sta minimamente accusando: "Sono troppo emozionata e ho troppa adrenalina addosso per essere stanca", ha dichiarato subito dopo la gara. Per l'Italia è la 56^ medaglia nella competizione e la 20^ d'oro. Pellacani ha chiuso al primo posto le eliminatorie del mattino e in finale ha condotto dal terzo giro sui 5 previsti, andando a vincere con punteggio di 318.75 davanti la svizzera Heimberg (301.80) e alla la britannica Harper (296.20). Ultima invece la finalista debuttante Elisa Pizzini.