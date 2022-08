Penultima giornata di gare a Roma: iniziano gli appuntamenti del nuoto di fondo dopo due giorni di rinvii causa maltempo. Paltrinieri vuole altri allori dopo le due medaglie in vasca. In programma sia la 5 che la 25 km maschili e femminili. Al Foro Italico i tuffi, con l'Italia che cerca medaglie nel trampolino 3m uomini e nel sincro piattaforma donne. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, e in streaming su Now. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

