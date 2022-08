Paltrinieri-Acerenza, doppietta nella 5 km fondo

La programmazione del nuoto di fondo agli Europei di Roma è iniziata subito con un trionfo italiano: Gregorio Paltrinieri ha vinto in volata la medaglia d'oro nella 5 km, precedendo allo sprint il compagno di allenamenti Domenico Acerenza. Bronzo per il francese Olivier. Paltrinieri: "Mimmo ci ha provato alla fine? Giusto, bisogna sfidarsi sempre"

Le acque di Roma si confermano azzurre, non solo nelle piscine del Foro Italico, ma anche nel mare di Ostia. Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nella 5 km di nuoto di fondo, primo appuntamento della disciplina in questi Europei 2022 dopo i rinvii dei due giorni precedenti per maltempo. Il trionfo, ottenuto con il tempo di 52:13.5, è arrivato davanti l'amico e compagno di allenamenti Domenico Acerenza, splendido argento con 52:14.2. Il neo campione d'Europa ha preso subito la testa del gruppo al primo giro e non l'ha più mollata, con l'altro azzurro sulla sua scia assieme alla coppia francese Olivier-Fontaine. L'allungo decisivo dei due italiani, con il ritmo sempre forzato da Paltrinieri, è avvenuto solo negli ultimi 500 metri, con Acerenza che ha tentato di beffare il compagno allo sprint finale. Bronzo per il francese Olivier, nonostante sul podio sia finito il connazionale Fontaine. Al fotofinish e dopo la premiazione è stato infatti attribuito il bronzo al compagno di allenamenti di Paltrinieri e Acerenza sotto la guida di Fabrizio Antonelli.

Paltrinieri e Acerenza: "Come ci sfidiamo in allenamento, è giusto farlo in gara"



I due protagonisti hanno poi scherzato ai microfoni di Sky sulla loro sfida interna. "Siamo amici e molto leali, ma è il bello delle competizioni e del gareggiare: essere agonisti rispettandosi. Io anche in allenamento provo a mettergli la mano avanti, ma è un osso duro. Se firmo anche nella 10 km per un altro mio argento con doppietta? No no, ci si prova sempre", ha scherzato Acerenza. Paltrinieri ha aggiunto: "Ci sfidiamo in allenamento ed è giusto farlo anche in gara. Sarebbe stato un peccato non vincere qui, dove ci alleniamo per tutto l'anno, bellissimo aver fatto doppietta nonostante il mare mosso dell'ultimo giro".