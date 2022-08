Europei, Acerenza vince l'oro nella 10 km di fondo

L'ultima giornata di gare degli Europei di nuoto si è aperta, tanto per cambiare, con l'ennesima medaglia azzurra: Domenico Acerenza ha vinto l'oro nella 10 km in acque libere, precedendo la coppia francese Olivier-Fontaine. Soltanto settimo il campione del mondo in carica, Gregorio Paltrinieri.

Aveva detto ieri che non avrebbe firmato per un altro argento ed è stato di parola. Domenico Acerenza, dopo il secondo posto nella 5 km del 20 agosto alle spalle dell'amico Gregorio Paltrinieri, si prende il primo oro europeo della sua carriera nella 10 km odierna. Nella stessa gara, ai Mondiali di Budapest a giugno, era arrivato secondo, sempre dietro Paltrinieri. Nelle acque di Ostia ha però ribaltato la gerarchia, portando a 64 il conto delle medaglie italiane in questo Europeo 2022 (poi incrementate a 65 con l'argento di Ginevra Taddeucci nella gara femminile della stessa distanza).

La rimonta e poi lo sprint

L'ora e cinquanta tra le onde, con un mare più mosso rispetto alla mattina di ieri, è stata caratterizzata soprattutto dall'eroico tentativo di fuga del nuotatore ungherese Betlehem, scappato già dopo le prime bracciate e arrivato a costruire un ampio divario. Acerenza, Paltrinieri e i due francesi Olivier e Fontaine, gli stessi protagonisti della 5 km, hanno iniziato a forzare il ritmo per riprendere l'avversario, raggiunto e passato all'inizio dell'ultimo giro. Qui Paltrinieri non è stato in grado di mantenere il passo degli altri, mentre Acerenza si è mantenuto sulla scia dei rivali francesi per poi, dopo l'ultima boa, prendere il primo posto e toccare la piastra al termine di un autoritario sprint: 1:50:33.6 il tempo finale, davanti al francese Marc Antoine Olivier in 1:50:37.3 e a Logan Fontaine in 1.50.39.1. Paltrinieri settimo in 1.51.12.7

I festeggiamenti e le parole

Appena arrivato a riva, Acerenza è stato sommerso dalla gioia e dall'affetto di familiari e amici: "Chi è stato il primo che ho abbracciato? Mio padre, è sempre stato il mio primo tifoso", ha raccontato il campione europeo a Sky. "Ieri non ero stato contentissimo per l'esito, ma lo avevo detto. Con Greg siamo amici ma in acqua ci sfidiamo. Sul traguardo sono rimasto sorpreso di non vederlo subito, credevo fosse vicino a noi". "Non ne avevo, il mare così mosso non mi ha permesso di nuotare al mio meglio, l'ho sofferto. Sono però contento per Mimmo, si meritava questa medaglia", ha commentato Paltrinieri. I due saranno compagni di squadra nel pomeriggio, con il Team Event previsto alle 16: per l'Italia saranno in gara anche le azzurre Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci, già in medaglia nella 10 e 5 km individuali.