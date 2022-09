Europei, Setterosa ko in semi contro la Grecia

Il Setterosa si ferma ad un passo dalla finale agli Europei di pallanuoto in corso a Spalato. Le ragazze di Carlo Silipo hanno perso 12-9 in semifinale contro la Grecia, che torna in finale quattro anni dopo l'ultima volta e andrà a caccia del suo primo titolo europeo. L'Italia ha sempre inseguito nel corso del match, ma ha avuto la possibilità di passare in vantaggio nel primo quarto, sul 2-2, quando Marletta ha fallito un rigore. Solo un episodio, però, perché la Grecia è stata superiore e le azzurre sono state molto imprecise. Il torneo, però, non è finito perché il Setterosa tornerà in vasca venerdì contro l'Olanda: in palio ci sarà la medaglia di bronzo. Un obiettivo importante perché l'Italia non chiude sul podio dal 2016.