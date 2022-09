Setterosa bronzo europeo: Olanda battuta 16-13

Tabù sfatato. Il Setterosa torna sul podio europeo a sei anni di distanza dall'ultima volta. Agli Europei di Spalato, in Croazia, le azzurre della pallanuoto hanno vinto il bronzo, battendo l'Olanda per 16-13 nella "finalina" che metteva in palio il terzo posto. La squadra di Carlo Silipo, che era stata sconfitta - sempre nella finale per il bronzo - ai Mondiali ungheresi proprio dalle 'orange', si è presa dunque la più classica delle rivincite. L'Italia è sempre stata in grado di ribattere colpo su colpo fin dalle prime battute ed è riuscita a prendere il sopravvento sulle avversarie, sconfitte di tre lunghezze. Decisiva la prestazione di Roberta Bianconi, che con 5 reti ha trascinato le compagne. Bene anche Giustini (4 marcature), e Picozzi (tripletta). Di Avegno (doppietta), Palmieri e Viacava le altre segnature del Setterosa. Le azzurre tornano a medaglia agli Europei: non accadeva da Belgrado 2016 e anche lì fu bronzo.