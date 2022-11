Tre mesi dopo arrivano 5 medaglie per l'Italnuoto

Con tre mesi di ritardo la Len ha corretto l’errore di non aver assegnato le medaglie delle 25 chilometri ai Campionati Europei di Nuoto di Roma, interrotte per il maltempo dopo 19 Km quando c’erano ben 5 italiani nelle prime posizioni delle gare maschile e femminile nel mare di Ostia. Sanzullo è il campione europeo della 25 km davanti a Verani e Furlan. Fra le donne argento per Pozzobon e bronzo per Santoni dietro la francese Jouisse. Il totale delle medaglie azzurre sale a 72