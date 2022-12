Quadarella verso Melbourne: "Posso migliorare"

Nuoto

Per la prima volta nella storia l'Italia vince il medagliere agli Europei di nuoto. Sono 67 le medaglie conquistate dagli azzurri: 24 ori, 24 argenti e 19 bronzi. In questa edizione sono salite sul podio 23 nazioni, per un totale di 225 medaglie assegnate in 75 eventi: ecco il medagliere completo TUTTE LE MEDAGLIE ITALIANE