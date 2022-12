Miressi: "Vasca corta? Sarà molto divertente"

Il nuotatore di Torino è pronto per Melbourne. "Le gare in vasca corta sono molto veloci, sarà divertente", ha raccontato a Sky Sport 24. "Una gara che io non ho mai snobbato". Miressi, giustamente, punta in alto: "Mi sento abbastanza competitivo". Appuntamento da non perdere su Sky Sport dal 13 dicembre

