La nuotatrice romana non parteciperà alla rassegna iridata in Australia, in programma dal 13 al 18 dicembre e in diretta su Sky Sport, a causa di uno stato di salute non perfetto. Gli italiani a Melbourne diventano 19 (7 donne e 12 uomini)

Simona Quadarella non ci sarà ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne, in programma dal 13 al 18 dicembre. A poche ore dalla partenza per l'Australia, infatti, la nuotatrice romana ha rinunciato alla rassegna iridita a causa di uno stato di salute non perfetto. Quadarella, reduce dal doppio oro negli 800 e 1500 stile a Roma e bronzo mondiale in vasca corta lo scorso anno ad Abu Dhabi, ha preso la decisione dopo un consulto con lo staff tecnico e medico della nazionale.