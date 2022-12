Show della 4x100 stile: finali LIVE dalle 9.30

Ottima prestazione della 4x100 stile maschile che stacca il pass per la finale con il miglior crono. In finale anche Alberto Razzetti e Sara Franceschi nei 200 misti. Ceccon out nei 50 farfalla, semifinali per Lorenzo Mora, Silvia Scalia (100 dorso), Silvia Di Pietro e Matteo Rivolta (50 farfalla). Finali live dalle 9.30 italiane, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si è alzato il sipario sul Mondiale di nuoto in vasca corta a Melbourne, in Australia, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nella notte si sono svolte le prime batterie con dieci italiani in vasca. In tre sono riusciti a staccare il pass per le finali, in programma nella serata australiana (dalle 9.30 in Italia): sugli scudi la 4x100 stile maschile che è entrata in finale con il miglior crono. Il quartetto composto da Miressi, Deplano, Frigo e Conte Bonin ha chiuso la batteria con il tempo di 3:04.46, con più di 2 secondi di vantaggio sulla prima avversaria, il Brasile. Doppia finale anche nei 200 misti: tra le donne ce l'ha fatta Sara Franceschi (niente da fare per Costanza Cocconcelli), tra gli uomini dentro Alberto Razzetti.