Si assegnano le prime medaglie ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. Attesa per Gregorio Paltrinieri, impegnato nella finale dei 1500 stile libero, ma anche per la 4x100 stile maschile. Finali anche per Alberto Razzetti e Sara Franceschi nei 200 misti. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

IL RACCONTO DELLE BATTERIE - I CONVOCATI DELL'ITALIA