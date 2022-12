A Melbourne seconda giornata di gare e altre medaglie in palio allo Sports and Aquatic Centre di Albert Park. Attesa per la staffetta 4x50 mista mix e per Lorenzo Mora nei 100 dorso. Martinenghi, Cerasuolo e Pilato affrontano le semifinali dei 100 rana, mentre Miressi e Ceccon scendono in vasca per i 100 stile libero. Le finali in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 9:30.

