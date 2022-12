Mondiali nuoto, Paltrinieri oro nei 1500 stile

I Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne iniziano nel migliore dei modi per Gregorio Paltrinieri. L'azzurro ha conquistato la medaglia d'oro dei 1500 stile libero, otto anni dopo il titolo iridato conquistato a Doha. Un successo storico per Paltrinieri perché è il primo italiano che riesce a vincere due ori individuali nella rassegna in vasca corta. Un successo di maturità, orgoglio e consapevolezza per l'emiliano che ha respinto gli attacchi degli avversari: in partenza ci ha provato il giapponese Takeda, scivolato successivamente indietro, poi è toccato al norvegese Christiansen che ha sfiorato il sorpasso su Paltrinieri, ma l'azzurro è riuscito ad allungare e chiudere in 14'16''88 davanti al francese Joly e il norvegese Christiansen. "Sono felice e orgoglioso, da tanto tempo non vincevo in vasca corta - ha detto Paltrinieri - Sono contento di essere tornato".