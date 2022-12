La 4x50 sogna un'altra medaglia. Finali dalle 9.30

Ottima prestazione del quartetto Miressi, Deplano, Ceccon e Conte Bonin, già oro nella 4x100 stile con record del mondo: gli azzurri hanno centrato la qualificazione alla finale nella 4x50 con il 3° crono complessivo. Finale anche per Razzetti nei 200 farfalla e Ciampi nei 400 stile. Il Mondiale di nuoto in vasca corta è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È ancora un'Italia con ambizioni di medaglia con la staffetta maschile ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. Nel terzo giorno di batterie, la 4x50 stile uomini (che martedì ha vinto l'oro nella 4x100 con record del mondo) ha centrato la qualificazione alla finale (in programma oggi alle 11.54, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) con il terzo crono complessivo. Il quartetto formato da Miressi, Deplano, Ceccon e Conte Bonin ha vinto la prima batteria in 1'24''13, con un tempo più basso di 43 centesimi rispetto all'Olanda che ha chiuso al primo posto nella seconda batteria. Gli azzurri sono in piena corsa per un nuovo piazzamento sul podio in una mattina italiana che vedrà in vasca (con ambizioni di medaglia) anche Cerasuolo-Martinenghi nei 100 rana e, nuovamente, Miressi e Ceccon nei 100 stile.