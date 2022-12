È un giovedì con grandi ambizioni per l'Italia, già nella seconda gara in programma. Nei 100 stile uomini, infatti, Alessandro Miressi (campione del mondo in carica in corta su questa distanza) e Thomas Ceccon andranno a caccia di un piazzamento sul podio, ma la concorrenza è agguerrita. Dal 20enne Jordan Crooks (miglior tempo di ingresso in finale), fino al gioiello David Popovici che ha registrato il record del mondo junior in 45''91 nelle semifinali